Grote rookontwikkeling door brand in bandencentrale WHW

29 maart 2019

15u42 0 Brussel Deze middag is er brand ontstaan in een bandencentrale vlakbij de Tweestationsstraat in Anderlecht. Er vielen geen gewonden.

De brand ontstond in de opslagplaats van een bandencentrale in de buurt van de Tweestationsstraat en bracht een grote rookontwikkeling met zich mee. De Brusselse brandweer zette meteen verschillende bluswagens en een poederwagen in om de brand en de rookontwikkeling tegen te gaan. De brand raakte onder controle omstreeks 14 uur. Over de oorzaak is tot op heden nog niets geweten. Als gevolg van de brand worden de MIVB-bussen van lijn 78 voorlopig omgeleid.