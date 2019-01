Grote nachtelijke stroompanne RDK

19 januari 2019

Enkele straten in Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag enkele uren zonder elektriciteit gezeten.

De stroompanne begon omstreeks 2.45 uur in de twee Brusselse gemeenten. Sibelga, de netwerkbeheerder van gas en elektriciteit in de hoofdstad, stuurde meteen enkele arbeiders ter plaatse. De stroom werd uiteindelijk stap per stap hersteld. Rond 5 uur hadden alle woningen in de straten in Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek opnieuw elektriciteit. De oorzaak van de stroompanne is niet gekend.