Grote Markt geëerd met Unesco-logo 20 maart 2018

02u36 0

De Grote Markt prijkt dit jaar 20 jaar op de Werelderfgoedlijst en viert dat met een officieel Unesco-symbool. Het eerste logo werd gisteren verankerd in de Haringstraat. De komende dagen volgen nog zes identieke logo's, in de zes overige straten naar de Grote Markt. "In december 1998 werd die werelderfgoed, maar enkel op de binnenplaats van het stadhuis hangt een plakkaat als bewijs. Naar aanleiding van de 20ste verjaardag, vonden we het hoog tijd onze trots meer in de verf te zetten", zegt schepen van Erfgoed Geoffroy Coomans de Branchène. "Zowel de gevels, als de kasseien behoren tot het erfgoed. Wie vanuit de zeven omringende straten het plein op wandelt, weet vanaf nu wanneer hij erfgoed betreedt." Brussel koos voor een bronzen versie van het Unesco-symbool, ontworpen door de Belgische kunstenaar Michel Olyff. De plaatsing van het 80 kilo zware logo betekent ook de start van de festiviteiten voor de verjaardag van de Grote Markt als beschermd erfgoed. "Zo plaatsen we een kopie van het Sint-Niklaasbeeld op de puntgevel van het huis 'In den Vosen en organiseren we in oktober een tentoonstelling. Er volgen zeker ook nog andere verrassingen", besluit Coomans. (DCFS)