Grote belactie voor Rode Neuzendag Vrijwilligers van contactcenter IPG Group bellen meer dan 5000 scholen op Jasmijn Van Raemdonck

27 november 2018

16u00 0 Brussel Een maand lang zijn vrijwilligers van het contactcenter IPG Group bezig geweest met het op poten zetten van een grote belactie voor Rode Neuzendag. Zo wilden zij meer dan 5000 scholen en actievoerders bereiken en overtuigen om de actie te steunen.

Lang moesten de medewerkers van IPG Group niet nadenken over de vraag van Medialaan, een van de drie organisatoren van Rode Neuzendag, om een grote belactie op poten te zetten. Dit jaar plaatst Rode Neuzendag schoolgaande jongeren met psychische problemen in de kijker. “Ons contactcenter heeft zelf een goede relatie met scholen. Veel van onze medewerkers zijn dan ook pas afgestudeerd. Wij vinden het daarom belangrijk om de problematiek onder de aandacht te brengen”, vertelt Tom Rabau van IPG Group.

Rode ballonnen

Verschillende medewerkers van IPG Group boden zich aan als vrijwilliger. Met deze actie wilden zij twee doelen bereiken. “Eerst en vooral wilden we zoveel mogelijk scholen overtuigen om een Rode Neuzenschool te worden”, aldus Rabau. Rode Neuzenscholen zetten zich in om extra aandacht te schenken aan leerlingen met psychische problemen. “Daarnaast wilden we de scholen natuurlijk ook aanzetten een actie op poten te zetten om geld in te zamelen”, vervolledigt hij.

Tussen 5 en 9 november zetten de vrijwilligers van IPG alles op alles. Op 4 dagen tijd belden zij meer dan 5000 scholen en actievoerders op. “In totaal hebben we 3000 scholen kunnen overtuigen om mee te doen met de actie en zich te laten registreren als Rode Neuzenschool”, legt Rabau uit. “Om de vrijwilligers te motiveren, hebben we voor elke overtuigde school een rode ballon opgeblazen. Die hebben we op het einde van de week allemaal samen opgelaten”.

Niet alleen de medewerkers van IPG boden zich aan als vrijwilliger. Ook leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar uit vijf verschillende scholen die voor medewerker op een klantendienst studeren droegen hun steentje bij. “Zij zijn tijdens de herfstvakantie komen helpen om onze actie op poten te zetten. Zo’n grote belactie vraagt dan ook veel technische voorbereiding”, aldus Rabau.