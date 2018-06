Grootste zonnepanelenpark op Vroegmarkt geplaatst 04 juni 2018

02u33 0 Brussel Op de daken van de vroegmarkt Mabru liggen al bijna 8.000 zonnepanelen en daar komen er nog eens 7.500 bij. In totaal zal de capaciteit nagenoeg verdubbelen, van 2,2 naar 4,2 megawatt. Het zonnepark van de vroegmarkt wordt zo het grootste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De nieuwe zonnepanelen komen op het dak van een carport voor vrachtwagens die op de parking van Mabru gebouwd zal worden. Engie financiert de volledige installatie van zowel de zonnepanelen als de carport. Via de derde-investeerdersformule wordt Mabru na 10 jaar eigenaar van de zonnepanelen en kan het intussen gratis beschikken over de elektriciteit die geproduceerd wordt.





"De Markt 2.0 zal enkel mogelijk zijn door een innovatief en groen beleid te voeren. Of het nu gaat om energieproductie of een transportoplossing voor de laatste kilometer", vertelt Laurent Nys, directeur van Mabru.





De nieuwe installatie staat gelijk aan het equivalent van het jaarlijks verbruik van bijna 600 gezinnen, of een vermindering van de uitstoot van meer dan 800 ton CO2 per jaar.





(DCFS)