Grootste zonnepaneleninstallatie van Brussel ingehuldigd WHW

26 februari 2019

18u32 0 Brussel De Brusselse Vroegmarkt (Mabru), op de Werkhuizenkaai, heeft meer dan 8.000 nieuwe zonnepanelen in gebruik genomen. Samen met de zonnepanelen die Mabru al had, heeft de Vroegmarkt nu de grootste installatie van het Brusselse gewest.

Het gaat om 8.078 panelen op een oppervlakte van 13.300 vierkante meter. Ze werden gelegd op de daken van negen carports voor vrachtwagens (“truckports”) op de parking van Mabru. De installatie levert een vermogen van 2,4 megawatt, het equivalent van een jaarlijks verbruik van bijna 630 gezinnen. “Een installatie van die grootte op een parking is een primeur in België”, luidt het. Samen met de eerste installatie van 7.988 zonnepanelen op de daken van Mabru, die in januari 2018 in gebruik werd genomen, leveren de zonnenpanelen van Mabru nu een vermogen van 4,6 megawatt, goed voor het jaarlijkse verbruik van meer dan 1.200 gezinnen. Engie financierde de volledige installatie van zowel de zonnepanelen als de carport. Via een derde-investeerdersformule wordt Mabru na 10 jaar eigenaar van de zonnepanelen.

De nieuwe zonnepanelen werden dinsdag officieel ingehuldigd in aanwezigheid van onder andere Brussels burgemeester Philippe Close, de voorzitter en CEO van Mabru, Michel Barntsijn en Laurent Nys, en de CEO van Engie Benelux Philippe Van Troeye. Engie-CEO Philippe Van Troeye had dinsdag ook meteen een nieuwtje. “Ik kan met trots aankondigen dat Mabru een derde keer met ons in zee zal gaan. We beginnen binnenkort met de bouw van een nieuwe installatie van 1,6 megawatt, die in de loop van deze zomer operationeel zal zijn.”