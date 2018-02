Grootste skatepark opent op gloednieuwe locatie 06 februari 2018

02u49 0 Brussel Het grootste skatepark van het land is opnieuw open. Na heel wat geheimdoenerij, onthulde de vzw Planet Park het adres van het nieuwe gebouw aan de Haachtsesteenweg.

Een negatief veiligheidsadvies en slepende rechtszaak zorgden ervoor dat het oorspronkelijke gebouw op Klein Eiland in Anderlecht zes maanden geleden moest sluiten. Een ramp voor heel wat skaters en BMX'ers die nergens anders terecht konden. Na lang wachten konden ze hun hart ophalen, want vzw Planet Park opende afgelopen weekend hun nieuwste skateparadijs Bxtreme Club in Haren. "Het was geen gemakkelijke zoektocht. De nieuwe ruimte moest groot en vooral hoog genoeg zijn", aldus voorzitter Athony Aymard. "In Haren vonden we de ideale loods, nog groter dan de vorige locatie. Dat gaf ons de mogelijkheid spectaculaire constructies te bouwen die voordien onmogelijk waren. Wij, en vooral onze leden, zijn erg tevreden."





De opkomst voor de grote opening was dan ook niet min. Zestig skateliefhebbers kwamen zich meteen uitleven, of genoten van de vele demonstraties die er werden gegeven. Het is dan ook het enige overdekte skatepark in Brussel. "Skaters in Brussel en zelfs België vinden moeilijk een geschikt én overdekt skatepark. Sommige leden komen helemaal van Knokke of Luik om bij ons te oefenen."





(DCFS)