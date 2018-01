Grootste skatepark opent op geheime locatie 02u31 0 Baert Marc Anthony Aymard en helpers Bryan en Jimmy zijn bezig met de opbouw van het nieuwe skatepark. Brussel Het grootste skatepark van het land heeft een nieuwe locatie gevonden. Nadat hun vorige pand een negatief veiligheidsadvies kreeg, werd het gebouw gesloopt. Na lang zoeken, vond Bxtreme een nieuwe locatie, maar die blijft voorlopig nog geheim. In februari openen de deuren.

De naam van het nieuwe park mag al wel geweten zijn: Bxtreme Club. Eind december moest Planet Park nog noodgedwongen zijn skatepark op het Klein Eiland in Anderlecht verlaten, toen het Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) na een stabiliteitsstudie vaststelde dat het pand onveilig was. Hoewel Planet Park meermaals de zaak aanvocht bij de rechter, moest ze uiteindelijk verhuizen.





De zoektocht naar een nieuw skatepark liep allesbehalve van een leien dakje. "Een ruimte vinden die groot en vooral hoog genoeg is, is geen sinecure in Brussel", zegt Anthony Aymard van de vzw Planet Park. "Maar we gaven de moed niet op. En als bij wonder kregen we een nieuw pand in handen, op dezelfde dag dat het skatepark gesloopt werd." Net op tijd, want het skatemateriaal dreigde mee verloren te gaan in de sloopwerken. "We konden niet alle houten constructies tijdig recupereren, maar toch hebben we het meeste gered."





Volgens Aymard is de nieuwe locatie nog beter geschikt dan het oude pand in Anderlecht. "Met 3.500 vierkante meter hebben we een enorme ruimte ter beschikking. Bovendien staan in het gebouw minder pilaren, zodat we meer bewegingsvrijheid hebben. E" Op 3 februari opent Bxtreme Club de deuren. De avond voordien onthullen ze het nieuwe adres van het skatepark. (DCFS)