Grootste rampoefening ooit op Noord-Zuidas geslaagd Meer dan 450 mensen nemen deel aan nagebootste treinbotsing Robby Dierickx

02 december 2018

11u14 0 Brussel Meer dan 450 mensen hebben in de nacht van zaterdag op zondag deelgenomen aan de grootste rampoefening ooit op de Brusselse Noord-Zuidas. Die oefening luidde het einde van de vier jaar durende werken aan de tunnel op de drukste spoorverbinding van het land in. Volgens Infrabel was de oefening geslaagd.

Om de rampoefening zo echt mogelijk te maken, werden tweehonderd figuranten ingeschakeld. Daarnaast werden ook zeventig brandweermannen ingezet, net als medisch personeel en politie. Omstreeks 1 uur werd ter hoogte van het Centraal Station een treinbotsing in scène gezet. Twee treinen reden er aan lage snelheid tegen mekaar met als gevolg dat er 29 gewonden vielen. De hulpdiensten, waaronder behalve de brandweer en de spoorwegpolitie ook medische en sociale diensten, de lokale politie en Securail, waren snel ter plaatse. Omdat een brand voor een hevige rookontwikkeling zorgde, moesten de reizigers snel via de nooduitgangen geëvacueerd worden. Dat gebeurde onder meer via de nieuw aangelegde nooduitgang ter hoogte van de Komediantenstraat. Na twee uur werd de reddingsoperatie, waarbij een operationele commandopost, een veiligheidsperimeter, twee vooruitgeschoven medische posten en een opvangcentrum werden opgericht, afgerond.

“We mogen terugblikken op een geslaagde rampoefening”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. “Alle reizigers werden op tijd geëvacueerd. Bovendien is het voor ons eigen personeel maar ook voor de hulp- en ordediensten belangrijk dat dergelijke oefeningen gehouden worden zodat ze weten hoe er ingegrepen moet worden wanneer zo’n ramp zich echt afspeelt. Intern kunnen we ons noodplan verfijnen aan de hand van zo’n oefening.”

Drie extra nooduitgangen

Dat de rampoefening er nu kwam, is niet onlogisch. Ze luidde immers het einde van de vier jaar durende werken aan de Noord-Zuidas in. De voorbije vier jaar werd de Noord-Zuidverbinding gemoderniseerd met als bedoeling te voldoen aan de modernste eisen op het vlak van veiligheid en betrouwbaarheid. In overleg met de hulpdiensten werden drie nieuwe nooduitgangen aangelegd, waardoor er nu in totaal vijf zijn. Ook kwam er een nieuwe waterleiding over een afstand van vier kilometer en acht afzonderlijke voedingspunten om te voldoen aan de vereisten van de brandweer aangaande druk en debiet, en werden er vijftien kasten met noodmateriaal voor de brandweer geplaatst. Daarnaast werden dienstpaden over een afstand van meer dan elf kilometer aangelegd om reizigers vlotter te evacueren, kwamen er honderd camera’s, meer verlichting en tachtig noodtelefoons.

Tot slot werd een volledig nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd. Dat wordt bij een brand automatisch geactiveerd en kan de locatie van de brand snel detecteren. Het systeem bepaalt vervolgens op welke manier de rook het snelst afgevoerd kan worden. Sommige ventilatoren voeren lucht aan, andere zuigen de rook af. “Ook over die nieuwigheden in de tunnel mogen we tevreden zijn”, aldus nog Petit. “Alles verliep vlekkeloos. Uiteraard volgt er de komende weken nog een debriefing en zal bepaald worden waar er eventueel nog iets bijgeschaafd moet worden.”

De totale investering van de werken bedroeg 110 miljoen euro. Dagelijks rijden 1.200 treinen over de zes sporen van de Noord-Zuidas.