Grootste privécollectie ooit over Leopold II gaat onder de hamer Tot 14 december kan het publiek de tentoonstelling bezichtigen in het Brusselse Veilinghuis Arenberg Auctions Jasmijn Van Raemdonck

06 december 2018

14u20 1 Brussel De grootste privéverzameling ooit over Leopold II is donderdag voor het eerst voorgesteld aan het grote publiek in het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions. Het gaat om honderden zeldzame karikaturen, foto’s, tekeningen, beelden en andere memorabilia, verzameld door Eric Van den Abeele. Wij gingen alvast een kijkje nemen.

41 jaar lang heeft verzamelaar Eric Van den Abeele erover gedaan om deze collectie bijeen te brengen. “Ik ben ermee begonnen toen ik 18 jaar oud was. Ik erfde een reeks satirische postkaarten van mijn overgrootmoeder”, vertelt hij. Vanaf dat moment wilde Van den Abeele de verzameling onmiddellijk uitbreiden. “Ik heb veertig jaar lang veilingen, beurzen en markten in binnen- en buitenland afgezocht om mijn verzameling samen te stellen”, legt hij uit.

Karikaturen als kritiek

“Het gaat om een zeer uitzonderlijke collectie”, vertelt Henri Godts, expert van het veilinghuis Arenberg Auctions. “Allereerst gaat het om honderden stuks die over de jaren heen werden verzameld”, legt hij uit. “Maar de collectie is vooral zo bijzonder omdat zij een niet-orthodoxe weergave van Leopold II geeft”.

De verzameling toont Leopold II, een van de meest gecontesteerde Belgische vorsten, in een karikaturale en satirische versie. “Leopold II was in de 19e eeuw een opvallend figuur: autoritair, mondain, grote liefhebber van vrouwen, spel en vertier maar ook een visionair, strateeg en ondernemer”, vertelt de expert. “Ook in die tijd was hij niet onbesproken bij het volk en de politici. Dat zie je mooi terug in de verschillende karikaturen en satirische prenten”, aldus Henri Godts. Het was volgens de expert een van de enige manieren om in die tijd kritiek te uiten op zijn beleid, de gebeurtenissen in Congo en zijn liefdesleven.

Tot 3.500 euro

Met veel geduld bracht de verzamelaar een aanzienlijke collectie van honderden stuks samen. De totale waarde van de collectie wordt door experten op 30.000 euro geschat. “Gemiddeld kosten de stuks ongeveer 300 euro”, vertelt expert Henri Godts. Toch zitten er ook enkele duurdere pareltjes tussen. “Het duurste stuk is een album van satirische postkaarten dat op 3.000 tot 3.500 euro wordt geschat”, geeft hij mee.

“Het is tijd om afscheid te nemen van mijn verzameling en ze uit handen te geven”, vertelt Eric. “De collectie werd te groot om in mijn appartement te bewaren”. Op 14 en 15 december gaat de voltallige collectie onder de hamer. Tot dan kunnen liefhebbers de collectie nog gaan bezichtigen in het veilinghuis Arenberg Auctions.