Grootste crematorium in nieuw jasje 13 juli 2018

Het crematorium van Anderlecht in volledig gerenoveerd. Met een moderne infrastructuur wil de gemeente een waardige afscheidsplek creëren voor nabestaanden. Zowel de drie rouwkamers, de opbaringsruimte en het mortuarium werden in een jaar tijd onder handen genomen. "We willen gezinnen die iemand verloren hebben de mogelijkheid bieden om waardig in correcte en goed onderhouden installaties afscheid te nemen. Dat is een basisrecht", zegt schepen van Bevolking Monique Cassart. Het mortuarium ligt aan de begraafplaats van Vogelenzang, met zijn 18 hectare grond één van de grootste van het Brusselse Gewest. Het project bedroeg een kostenplaatje van 775.000 euro.





(DCFS)