Grootschalige politieactie levert niets op 23 februari 2018

02u32 0 Brussel De lokale en federale politie hebben gisteren een grootscheepse actie gehouden in de Jean-Baptiste Vanpéstraat in Vorst. Een verwarde man had gewaarschuwd dat er een moord gepleegd was door één of twee gewapende mannen. Uiteindelijk vond de politie niets terug.

Even heerste een sfeer van angst in de Jean-Baptiste Vanpéstraat in Vorst. Volledig bewapend viel een speciale eenheid van de federale politie, ondersteund door de politie van Vorst, twee gebouwen vlak bij het Sint-Denijsplein binnen. De hele omgeving werd afgezet en iedereen werd aangespoord binnen te blijven en ramen gesloten te houden. "De politie klopte aan en beval ons onmiddellijk de winkel te sluiten. Via onze tuin drongen ze het gebouw naast onze winkel binnen", zegt Nadine De Cocq van de lingeriewinkel. "Zelf hoorden of zagen we niets. Enkel via onze camera, die kijk geeft op de straat, konden we alles volgen. De politie kwam met lege handen terug uit het appartement."





De hele heisa ontstond toen een verwarde man van Poolse afkomst 's ochtends had getipt dat één of twee gewapende mannen waren binnengevallen en dat er zich zelfs een mogelijke moord had afgespeeld. "In shocktoestand getuigde de man aan een sociaal werker hoe een gewapende man hem bedreigd had. Hij beweerde zelfs dat er mogelijks een moord had plaatsgevonden", zegt Kathleen Callie, woordvoerster van de politiezone Brussel-Zuid. "Onze agenten startten onmiddellijk een onderzoek, maar vonden op het aangegeven adres niets terug. Uit verklaringen van andere getuigen maakte de politie op dat er mogelijks in een ander appartement één of twee mannen zich met wapens verschanst hadden."





Zonder aarzelen zette de politie een grootschalige actie op poten, maar die leverde uiteindelijk niets op. Om 15 uur kwamen de agenten opnieuw buiten. De veiligheidszone werd opnieuw vrijgegeven en de inwoners mochten opnieuw hun deuren openen. Er werd uiteindelijk niemand opgepakt en er werd geen bezwarend materiaal in beslag genomen. Het blijft onduidelijk wat er zich nu juist heeft afgespeeld. (DCFS)