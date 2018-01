Grondverzakking naast tramsporen 02u52 0

Er is gisteravond opnieuw een grondverzakking ontstaan, deze keer in de Derbylaan in Elsene. Het 90 centimeter diepe zinkgat ontstond vlak naast de spoorlijn. De MIVB zette pendelbussen in. "De grondverzakking ontstond rond 18 uur, is zo'n 90 centimeter diep en heeft een diameter van 50 centimeter", verklaart woordvoerster van de politie Ilse Van de Keere. "Omdat ze vlak naast de tramsporen ontstond, moest de MIVB tussenbeide komen." Die stuurde meteen een technische dienst ter plaatse. "Tramlijnen 25 en 94 werden onderbroken tussen halte Marie-José en Boondaalstation", zegt woordvoerster van de MIVB An Van Hamme. "We zetten meteen pendelbussen in. Onze technische dienst probeert het probleem zo snel mogelijk te verhelpen." Wat de oorzaak is van de grondverzakking, is nog niet duidelijk. (DCFS)