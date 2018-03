Greenpeace confronteert wandelaars met foto's van vleesindustrie 12 maart 2018

02u32 0 Brussel Greenpeace palmde zaterdag het Sint-Katelijneplein in Brussel in met grote vleesbakken, een symbolische aanklacht tegen de vleesindustrie. Voor het eerst trekt de organisatie de straat op met hun gloednieuwe campagne 'Meat and Dairy', tegen de vleesconsumptie.

"Een Belg eet gemiddeld 2 keer zoveel vlees als de voorgeschreven 400 gram per week. Slechts 1 op 10 Belgen houdt zich aan deze portie", zegt Karen Naessens, vrijwilligers van Greenpeace. "Onze doelstelling is om de consumptie van vlees tegen 2050 drastisch te verlagen. Aan de hand van deze vleesbakken willen we de negatieve impact van vleesconsumptie aantonen."





Zes vlootjes van 2 meter op 1,20meter toonden voorbijgangers telkens een levensgrote foto over de problematiek. In het midden prijkt een steak, omgeven door foto's van lucht-, water- en bosvervuiling, de slechte invloed voor landbouwers, dierenmishandeling en de gezondheidsproblemen die eten van teveel vlees met zich meebrengt. "We trekken met de vleesbakken heel België rond. Volgende stopplaatsen zijn Gent, Antwerpen en Luik." (DCFS)