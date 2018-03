Gratis wifi op Jourdanplein 15 maart 2018

Bezoekers kunnen sinds kort op het Jourdanplein in Etterbeek genieten van gratis wifi. De installatie van een wifisignaal is de start van een uitbreidingsoperatie van wifi.brussels gericht op de gebieden buiten het centrum. Dit jaar wil het Gewest zo'n 20 plaatsen, waaronder het Dumontplein in Sint-Pieters-Woluwe, het Lindeplein in Anderlecht en het Koningin Paolaplein in Ganshoren, uitrusten met wifi. Bovendien zullen in de toekomst meer gebruikers tegelijk kunnen surfen op het internet. Het Gewest maakt daarvoor 800.000 euro vrij. (DCFS)