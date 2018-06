Gratis vervoer naar opvangcentrum voor migranten 25 juni 2018

02u27 0 Brussel De Brusselse regering geeft 9.000 gratis MIVB-tickets weg voor de migranten die in het opvangcentrum van Haren verblijven.

Sinds vorige week is het opvangcentrum voor migranten in Haren weer open. Het burgerplatform, dat het opvangcentrum beheert, krijgt daarvoor 600.000 euro van de Brusselse regering. Maar daarnaast zal die ook 9.000 gratis MIVB-tickets ter beschikking van het burgerplatform stellen.





Migranten kunnen zo met de metro, tram en bus naar en van het opvangcentrum reizen.





"Als je een opvangcentrum opent dat ver van het centrum ligt, moet je ook vervoer voorzien", legt Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (SP.A) uit. Dat de tickets voor andere doeleinden gebruikt zouden worden, spreekt de minister tegen.





"Dit geeft niemand een vrijgeleide om gratis door Brussel te reizen voor andere doeleinden. Een kaartje is maar een uur geldig."





(DCFS)