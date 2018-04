Gratis pendeldienst tussen kunstbeurs en Dansaertwijk 20 april 2018

02u55 0

De stad Brussel zet dit weekend gratis shuttle-bussen in tussen de kunstbeurs Art Brussels en het kunstparcours in de Dansaertwijk en de MAD-tentoonstelling. Tijdens de kunstbeurs, die loopt van 19 tot 21 april, rijdt een pendelbus gratis tussen Tour & Taxis en de Dansaertwijk. De haltes bevinden zich aan de uitgang van de beurs en vóór het MAD-gebouw op de Nieuwe Graanmarkt, waar momenteel de expositie It's my own, an everyday fashion story loopt. Parallel loopt het kunstparcours Dansaert Brut in de winkels van de Dansaertwijk. De haltes worden om het half uur bediend. (DCFS)