Gratis pendelbussen tussen Smurfenexpo en Zuidfoor 11 juli 2018

De Zuidfoor ontspint zich opnieuw van 14 juli tot 19 augustus tussen de Hallepoort en de Anderlechtsepoort. Voor de 138ste editie pendelt de gratis elektrische bus tussen de Zuidfoor en de Smurfenexpo aan de Heizel.





Zoals de voorgaande jaren nemen maar liefst 130 attracties plaats over een lengte van 2 kilometer aan het Zuidstation. Nieuwe attractie dit jaar is de Top of The World, die bezoekers tot 60 meter hoogte brengt en een panoramisch zicht op Brussel biedt. Op 14 juli opent het volkse feest met een grootse stoet en trekt Manneken Pis zijn foorkostuum aan. Eregasten dit jaar zijn de Smurfen. De blauwe wezentjes worden dit jaar 60 en een pendelbus brengt de bezoekers van het Smurfenavontuur aan de Heizel gratis tot aan de Zuidfoor. De pendelbussen rijden elke namiddag van 16 juli tot 18 augustus. Peter dit jaar is de Belgisch-Marokkaanse acteur Mourade Zeguendi en Kevin Le Forain is voor de derde keer op rij mascotte. Ook de Sauce Kermesse, vorig jaar uitgevonden door chef Pierre Wynants van Comme Chez Soi, is opnieuw van de partij. Donderdag 2 augustus worden zieke kindjes getrakteerd met een bezoek aan de kermis. (DCFS)