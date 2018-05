Gratis lessen tai chi 16 mei 2018

Brusselaars kunnen vanaf vandaag opnieuw gratis taichi-lessen volgen. Tot 30 september vinden wekelijks tai chi-lessen in open lucht in verschillende parken en openbare ruimtes van de stad Brussel plaats. Ten opzichte van de vijf voorgaande jaren werd het uurrooster lichtjes gewijzigd. Bovendien verhuizen de sessies van het Albertinaplein naar de Vismarkt, omdat die toegankelijker is voor het publiek. "De resultaten van een enquête van de Internationale Tai Chi Taoïstische Vereniging bevestigen de heilzame werking van deze fysieke oefeningen", zegt schepen van Sport Alain Courtois. "Parken en openbare ruimtes zoals de Vismarkt zijn de aangewezen locaties om de gratis sessie te organiseren." (DCFS)