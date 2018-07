Granaat gevonden aan Musea voor Schone Kunsten 03 juli 2018

Vlak bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten heeft een agent van de federale politie gisteren rond 12.10 uur in een parkje een granaat gevonden. "Er werd onmiddellijk een perimeter ingesteld aan de Regentschapsstraat", zegt Olivier Slosse, woordvoerder van politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene. "Vervolgens is DOVO de granaat komen ophalen. Een uurtje later werd de perimeter weer opgeheven."





Het is momenteel niet duidelijk wie het tuig heeft achtergelaten. "Het onderzoek loopt. We zullen onder meer de camerabeelden analyseren," aldus Slosse. (VDBS)