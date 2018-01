Graffitispuiters bekladden metro (en filmen alles) 02u45 0

Vandalen hebben een filmpje online gezet waarin te zien is hoe ze metrostellen van de MIVB bekladden.





"We hebben klacht ingediend tegen onbekenden", zegt An Van Hamme, woordvoerster van de Brusselse openbare vervoersmaatschappij. "Als metrostellen beklad worden, dan halen we ze meteen uit roulatie. Graffiti wordt altijd binnen de 24 uur verwijderd - nooit zal je een beklad exemplaar zien rijden."





Het filmpje laat voorts ook zien hoe gemakkelijk de vandalen via luchtkokers en tunnels de metrostellen kunnen bereiken. "Ook daartegen hebben we intussen al meerdere maatregelen genomen", geeft Van Hamme nog mee. "We hebben de garagesporen en stelplaatsen beter beveiligd, en net een nieuw detectiesysteem getest." (VDBS)