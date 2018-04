Graffiti niet verwijderd? Boete! 12 april 2018

02u48 0

Woningeigenaars in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe die graffiti niet verwijderen van hun gevel, riskeren elke maand een boete van 500 euro. Hoewel eigenaars de tags gratis kunnen laten wegschrobben, maken te weinig bewoners gebruik van deze dienst, vindt de gemeente. En dat is nefast voor het uitzicht van de openbare ruimte. Wie dus last heeft van bekladding, krijgt een boodschap in de bus om de schoonmaakploeg in te schakelen. Als ze na drie maanden nog geen aanvraag indienen, kunnen ze een boete van 500 euro verwachten. En dat elke maand, tot ze stappen ondernemen om de gevel te laten schoonmaken. Gemeenschapswachten voeren controles uit om de verschillende wijken te inspecteren en bewoners op de vingers te tikken. (DCFS)