Graffiti-kunstwerk jaagt taggers uit station Meiser

Het Meiserstation is helemaal opgefleurd. Een graffitikunstwerk van blauw-oranje abstracte vormen en enkele tekeningen sieren de wanden van het kleine station. De NMBS wil op zo vandalisme tegengaan.





Het station van Meiser ligt er al een tijdje armtierig bij. Zo zijn de muren er onder meer beklad met grafitti-tags. Artiestencollectief Propaganza Urban Artists brengt daar nu verandering in met een prachtig kunstwerk. Op die manier wil de NMBS vermijden dat de muren volgeklad worden met illegale graffiti. Het werk draagt op die manier bij aan het veiligheidsgevoel in het station. "Als we moeten kiezen voor professionele graffiti of tags, gaan we voor dat eerste", klinkt het bij de NMBS. "Bekladders zijn veel minder geneigd om een beschilderde muur te overtekenen, dan een witte muur."





Het is niet de eerste keer dat de NMBS en de graffiti-spuiters van Propaganza de handen in elkaar slaan. Ook het station van Diesdelle in Ukkel kreeg in september een muurschildering van 1.800 vierkante meter groot, gerealiseerd door een tiental kunstenaars, om zo taggers te ontmoedigen. De stations van Ruisbroek en Buizingen zijn eveneens versierd met kunst en binnenkort wordt ook het treinstation van Halle onder handen genomen. (DCFS)