Graffiti aan museum Kanal 07 mei 2018

De opening van museum Kanal in de voormalige Citroën-garage in de kanaalzone valt niet bij iedereen in goede aarde. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden enkele protestboodschappen aan de ingang achtergelaten. 'Stop de gentrificatie', 'Onze stad is niet te koop', en 'Bourgeoisie bol het af' stond er te lezen. De graffiti werd zaterdagochtend verwijderd. (DBS)