Graafmachine kantelt 25 augustus 2018

Een kraan op wielen is gisterochtend na een ongelukkig manoeuvre op de zij gekanteld op de werf van de Brusselse voetgangerszone. Gelukkig ging het om een kleine kraan en vielen er geen gewonden. Het ongeval gebeurde vlak bij het Fontainasplein. Een kraan op wielen vervoerde een grote bak beton waarmee een gat zou worden opgevuld. Bij een manoeuvre ging het fout en kwam het gevaarte op zijn zij te liggen." Het ongeval heeft geen significante vertraging veroorzaakt. De kraan wordt terug recht gezet en de situatie is onder controle," vertelt Marianne Hiernaux, woordvoerster van werfleider Beliris. De werken aan de centrale lanen in Brussel zijn volop aan de gang. Op de Anspachlaan worden momenteel het stuk tussen de Grétrystraat en de Kiekenmarkt en het stuk tussen het Fontainasplein en de Rijkeklarenstraat aangepakt. (WHW)