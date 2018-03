Gorteman nieuwe korpschef voor politiezone West 03 maart 2018

Politiezone Brussel West heeft een nieuwe korpschef. Jacques Gorteman volgt vanaf 1 april Bertrand Vols op. Hij ruilde begin februari zijn functie als korpschef in voor een functie bij de Europese Commissie voor fraudebestrijding. Gorteman is aangesteld als ad-interim korpschef. Hij blijft tot aan de verkiezingen in dienst. "Intern werd bekeken welke personen in aanmerking kwamen voor de functie als korpschef. Naast Gorteman waren ook Johan De Becker, de oude korpschef, en woordvoerder Johan Berckmans geschikt, al hadden zij zich niet kandidaat gesteld", zegt de woordvoerster van de politiezone. (VDBS)