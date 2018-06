Google investeert 200.000 euro in MolenGeek 06 juni 2018

02u32 0 Brussel Google pompt 200.000 euro in de Brusselse start-up MolenGeek. Met het geld bouwt de codeerschool nieuwe klaslokalen én een nieuwe vestiging in Schaarbeek.

Sinds de oprichting in 2015 kent MolenGeek een ongeremd succes. De codeerschool leidt Molenbeekse jongeren op in de tech-industrie en begeleidt hen bij de oprichting van hun start-up. Maar MolenGeek kan de aanvragen van geïnteresseerde jongeren niet meer bijhouden. Met de steun van Google kan de start-up eindelijk extra plaatsen creëren. Bovendien organiseren Google-vrijwilligers tutorials in het Nederlands, Engels en Frans.





250 jongeren

"Molenbeek barst van het talent", zegt Ibrahim Ouassari, mede-oprichter van MolenGeek. "Alle 177 jongeren die in ons opleidingscentrum zijn begonnen, richtten een eigen start-up op of vonden een baan in de digitale sector. Dankzij de uitbreiding kunnen we nu 250 jongeren begeleiden."





Google investeert 200.000 euro. Met dat geld bouwt MolenGeek nieuwe klaslokalen, investeert de start-up in bijkomende leerkrachten en schaft het extra leermateriaal aan. "Vroeger vulden we enkel de benedenverdieping van het gebouw, een goede 170 vierkante meter. Nu staat ook de bovenverdieping ter beschikking. Zo hebben we in totaal een ruimte van 500 vierkante meter." En ook jongeren uit andere gemeentes kunnen binnenkort genieten van de codeerschool. In september opent MolenGeek een tweede vestiging in Schaarbeek. (DCFS)