Goedkoper parkeren in hoofdstad 27 maart 2018

03u35 0

Parkeren kan in Brussel binnenkort goedkoper. De prijzen worden gehalveerd. Zo betaal je bijvoorbeeld 2 euro voor 2 uur, in plaats van 4 euro. De nieuwe tarieven zijn een van de voornaamste veranderingen van het nieuwe parkeerreglement. Andere aanpassingen zijn de tijdsduur. Automobilisten kunnen in betalende zones nu 9 uur blijven staan. De tijdslimiet van 3 uur valt weg. Ook overtredingen worden ook minder streng beboet. De boetes zullen 25 euro bedragen in plaats van 40. (DCFS)