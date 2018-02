Goederentrein ontspoort en richt ravage aan 08 februari 2018

02u27 0 Brussel Een goederentrein is dinsdagnacht gedeeltelijk ontspoord in de buurt van het station van Schaarbeek. De ravage was groot, maar er vielen geen gewonden en de trein vervoerde geen gevaarlijke goederen.

De goederentrein van 28 wagons was op weg naar het Franse Tergnier. Rond 1.20 uur dinsdagnacht liep het mis in de buurt van het station van Schaarbeek. De locomotief en de eerste wagon kwamen op de Vilvoordselaan terecht. "Hoe dat is kunnen gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk, maar het onderzoek loopt", zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel.





Gisteren werden al 23 wagons van de sporen gehaald. "Afgelopen nacht werd ook een deel van de bovenleiding weggehaald, zodat er plaats is voor een kraan van 700 ton die de ontspoorde locomotief en wagon zal takelen", zegt Baeken. Bij het ongeval raakten vijf geparkeerde voertuigen beschadigd, waaronder een vrachtwagen. Ook een bestelwagen is zwaar beschadigd. Een deel van de weg zal opnieuw geasfalteerd moeten worden. Hoe dan ook bleef de hinder voor het reizigersverkeer beperkt. "De treinen kunnen er makkelijk lokaal omgeleid worden", aldus Baeken.





(VDBS)