Globetrotter wandelt maand lang door Brussel om superdiversiteit op te snuiven 25 mei 2018

Brussel Sebastien De Fooz onderneemt een merkwaardige expeditie. Een maand lang wandelt hij doorheen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met enkel een rugzak en geen zicht op een slaapplaats.

Een slaapzak, een matje, verse kleren en toiletgerief. Meer heeft de 44-jarige Sebastien De Fooz uit Etterbeek niet bij zich op zijn onderneming doorheen Brussel. Tot 19 juni trekt hij doorheen de 19 verschillende gemeentes, zonder één nacht thuis te slapen. Hij volgt geen uitgestippelde route, maar laat zich leiden door ontmoetingen onderweg. Bedoeling van zijn tocht is om nieuwe mensen te ontmoeten en zijn stereotiep beeld van de mensen en de stad te doorbreken. "Tien jaar geleden besloot ik me niet langer met de fiets, maar te voet naar mijn werk in Tour en Taxis te verplaatsen. Ik was versteld van hoeveel mensen ik onderweg leerde kennen. Het veranderde mijn blik op mensen en vooral de vooroordelen die ik over hen had." Veertien jaar geleden stapte Sebastien tot Jeruzalem om het lappendeken aan culturen tijdens zijn tocht te ontdekken. "Ook Brussel bezit onnoemelijk veel inwoners met verschillende achtergronden. Ik wil uittesten hoe ik me voel als ik me in deze superdiversiteit onderdompel." Sebastien vertrok afgelopen zaterdag en spendeerde zijn eerste nacht in het Zoniënwoud. Sindsdien sliep hij telkens bij gezinnen die hij onderweg ontmoette. Hij houdt een dagboek bij en beschrijft dagelijks zijn ervaringen op zijn website. "Na mijn tocht wil ik graag workshops geven. Over hoe te voet rondpendelen een erg inspirerend moment kan zijn." (DCFS)