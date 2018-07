Glijbanen Océade onder de hamer 05 juli 2018

02u35 0 Brussel Waterpretpark Océade sluit op 30 september haar deuren en verkoopt daarom al haar attracties.

Het veilinghuis Troostwijk Veilingen verkoopt 400 items, waaronder de machines, sauna- en zwembadonderdelen en piratendecors van het park. Zelfs de glijbanen en golfslagbaden gaan onder de hamer. "We vermoeden dat voornamelijk andere pretparken de grote stukken overkopen. Er is weinig tweedehandsmateriaal voor waterpretparken beschikbaar. We verwachten dus ook vanuit het buitenland veel interesse", klinkt het bij het veilinghuis. Voor wie Océade na aan het hart ligt, is dit de ideale gelegenheid om een souvenir aan het park te bemachtigen of het bestaande materiaal een tweede leven te geven. De online veiling, georganiseerd door veilinghuis Troostwijk, loopt nog tot en met 27 september. Wie nog even wil genieten in dit unieke park, kan er nog tot en met 30 september een laatste verfrissende duik in het water nemen. Eind september sluit het zwemparadijs om plaats te maken voor het NEO-project.





(DCFS)