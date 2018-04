Givebox voor vijfde keer in brand gestoken 21 april 2018

De Givebox, waar je spullen in kan achterlaten voor anderen, is voor de vijfde keer in drie jaar het doelwit geworden van pyromanen.





"We hebben de jongste feiten woensdagavond vastgesteld", zegt Tim Vandecauter van buurtvereniging BLED. "Het is ontmoedigend om elke keer te moeten vaststellen dat ons project vernield wordt. De Givebox was nog niet eens helemaal hersteld na de vorige brandstichting, nu een maand geleden."





De buurtvereniging heeft nu besloten dat de box in de Kerkstraat afgebroken wordt en een nieuwe locatie zal krijgen. "We zullen met het gemeentebestuur overleggen", klinkt het nog. "Hopelijk kunnen we een plaats krijgen waar camera's hangen en er meer sociale controle is." (VDBS)