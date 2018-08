Giaochhino Pignato spoorloos verdwenen 07 augustus 2018

De politie is op zoek naar Gioacchino Pignato. Op dinsdag 10 juli 2018 verliet de 49-jarige man het opvangtehuis 'home Baudouin' in de Violetstraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Pignato is 1.65 meter groot en mager gebouwd. Hij is kalend en heeft een onverzorgd gebit. De politie benadrukt dat de man dringend medische verzorging nodig heeft en dus dringend gevonden moet worden. Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu.





(DCFS)