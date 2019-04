Gezocht: 150 agenten voor Brusselse politie JCV

17 april 2019

16u33 1 Brussel De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene investeert in 2019 fors in digitalisering. Tegen het einde van het jaar moet het mogelijk zijn om voor het grootste deel van de feiten een pv op te stellen in het politievoertuig zelf, zodat een slachtoffer niet meer naar het commissariaat moet. De politie wil dit jaar ook minstens 150 extra mensen aanwerven.

Een van de speerpunten dit jaar wordt de doorgedreven digitalisering van de politie in Brussel. De agenten krijgen in hun combi toegang tot allerhande gegevens en databanken. Ze zullen ook in hun voertuig zelf pv’s kunnen opstellen. “Dat moet kunnen voor zo’n 80 procent van alle gevallen”, zegt burgemeester Close. “Nu moet je daar nog voor naar het commissariaat, maar dat zorgt voor rompslomp. Als je dan het slachtoffer wordt van bijvoorbeeld een inbraak, ben je meteen geholpen door de ploeg ter plaatse. Dan ziet de burger ook meteen het resultaat van een interventie. En zo hebben wij meer agenten die we kunnen inzetten op het terrein in plaats van voor administratie.”

De burgemeesters van Brussel en Elsene, Philippe Close (PS) en Christos Doulkeridis (Ecolo) maakten dat woensdag samen met korpschef Michel Goovaerts bekend toen ze de begroting van de politie voor dit jaar voorstelden.

Minstens 150 extra manschappen

En de zone wil meer blauw op straat. Tussen 2017 en 2019 stijgt het budget van de politie met 15 miljoen euro, en een groot deel daarvan gaat naar meer agenten. “Voor de zomer komen er al bijna 100 bij en tegen het einde van het jaar willen we minimum nog eens 50 extra manschappen”, zegt Close. “We voorzien zelfs middelen voor 200 mensen, als we genoeg kandidaten vinden. Een deel van die agenten rekruteren we ook in onze wijken. We willen namelijk ook inzetten op nabijheidspolitie.”

De politie van Brussel haalt daarvoor de mosterd uit Amsterdam en kiest voor zogenaamde ‘buurtregisseurs’. “Die moet de link vormen tussen de politie en de burgers, de handelaars en de verenigingen in een bepaalde wijk”, zegt Close. “Er gaat ook meer geld naar onze ‘bikers’, waar we uitstekende resultaten mee boeken.”

Waar de Brusselse politie niet in zal investeren, zijn nieuwe kantoren. Er was eerder sprake van een nieuw kantoor in de voetgangerszone op de Anspachlaan, maar dat gaat niet door. Binnen vier jaar verhuist de politie namelijk naar een gebouw vlakbij de Nationale Bank, wat verder uit het centrum. “We blijven aanwezig in het centrum, maar dan met extra manschappen”, zegt burgemeester Close. “Als we een nieuw kantoor openen, moeten we dat ook bemannen en dat zijn agenten die we dan weer niet op het terrein kunnen inzetten.”

Op hun tandvlees

Close en Doulkeridis riepen de overheid ten slotte op om dringend te investeren in de Federale Politie. “Door het personeelstekort zitten die mensen op hun tandvlees”, zeggen ze . “Dat maakt dat we een aantal taken van hen moeten overnemen, bijvoorbeeld in de stations. De overheid moet dringend meer middelen vrijmaken voor hen.”