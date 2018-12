Gezien: auto rijdt tussen winkelaars in de voetgangerszone Jasmijn Van Raemdonck

27 december 2018

17u24 0 Brussel Tussen de eindejaarsshoppers dook donderdagnamiddag in de voetgangerszone plots een auto op.

“Een oplossing voor het ‘window shoppen’ tijdens koude tijden in Brussel? Blijf in uw auto zitten”, grapt de twitteraar Hugo Poliart. Hij fotografeerde donderdag een auto die in de namiddag tussen de winkelaars heen reed in de voetgangerszone. Dat is nochtans verboden. Auto’s worden in de zone alleen toegelaten tussen 04.00 en 11.00 uur ’s morgens voor het laden en lossen van leveringen. Taxi’s, wagens van de hulpdiensten en fietsers worden er wel toegelaten, net als mensen met een doorgangsbewijs.

Une solution pour le lèche-vitrine par ce temps froid à Bruxelles? Restez dans votre bagnole! pic.twitter.com/fP2cEc1GAB Hugo Poliart(@ HugoPoliart) link