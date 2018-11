Gezien: 22 meter hoge kerstboom wordt versierd op Grote Markt Freya De Coster

25 november 2018

10u20 0 Brussel Veel bekijks op de Grote Markt dit weekend. Daar werd de 22 meter hoge kerstboom duchtig versierd met slingers, kerstballen en flikkerende lichtjes.

150 kerstballen en een 1,8 Kilometer lange lichtslinger. De kerstboom op de Grote Markt van Brussel krijgt een versierbeurt van jewelste. Zes werkmannen waren zaterdag duchtig in de weer om de spar te decoreren in de kleuren van Finland, het gastland van de Brusselse Kerstmarkt Winterpret.

“Om 8uur zaterdagochtend waren we op post”, zegt Vanessa Amor, verantwoordelijke voor de kerstverlichting bij Brussels Major Events. Elk jaar heeft zij de toegeeflijke taak om niet enkel de kerstboom, maar heel Brussel in kersdecoratie te hullen. “Vier volle vrachtwagens vol kerstversiering wachtten ons op. Onze job is om de spar op twee dagen tijd in feestelijke outfit te hijsen.” Met drie kranen bereikten de zes werkmannen van Parc Solutions de bovenste tak van de kerstboom. “We beginnen steeds aan de top. Daar hangen we de 1,8 kilometer lange lichtslinger op. Die bestaat niet uit één stuk hoor. De slinger is verdeeld in drie, elk 600 meter lang. Een deel lichtjes flikkert, een deel schijnt constant, de laatste slinger bevat blauwe flikkerlichtjes. Nadat we de slinger bevestigen, draait de kraan 30 graden rond de boom en geeft onze werkman het andere uiteinde aan zijn collega op de volgende kraan.” Vervolgens zijn ook de grote ballen aan de beurt. “Er zijn vier maten: Van 40 cm diameter, van 30 centimeter, van 28 centimeter en van 20 centimeter. De kleinste dienen om de lege gaten op te vullen.” Amor koos dit jaar voor witte, blauwe en zilveren ballen. “De kleuren van gastland Finland, uiteraard.”

minder takken dan normaal

Hoewel de kerstboom versieren steeds een huzarenwerk van twee dagen is, wist het versierteam de boom zaterdagavond al af te werken. “De boom kent een heel pak minder takken dan normaal”, zegt Thomas Nowaszewski, leider van het versierteam. “Zo gaat het decoreren een pak sneller. In plaats van op twee dagen 9 uur te werken, staken we zaterdag een tandje bij en versierden de boom in 12 uur.” Het is al het vijfde jaar op rij dat zijn team de boom onder handen neemt. “We kennen het werk onderhand wel vanbuiten. Toch is het een uitdaging om elk jaar een originele creatie te verzinnen. Vanessa en ik zitten op voorhand samen om een plan uit te werken. Want zo’n grote boom is natuurlijk een pak ingewikkelder dan thuis, waar de kinderen de boom decoreren (lacht).”

123 straten versieren op vijf weken

Op het resultaat is het nog even wachten. De lichtjes worden donderdag om 17.30 uur officieel aangestoken tijdens een licht-en klankshow.

“Dan pronkt ook het hele Brusselse centrum in kerstversiering”, aldus Amor. “Sinds 15 oktober werken we hard om alle 123 straten van Brussel op te lichten. Dit jaar kent de kerstmarkt ook enkele 3D-installaties, bijvoorbeeld op de Vismarkt. Het neemt vijf weken en 127 medewerkers in beslag om alles tijdig af te krijgen.”