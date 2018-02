Gewonde bij uitslaande woningbrand 13 februari 2018

Bij een uitslaande woningbrand in een appartementsgebouw aan het Sint-Lambertusplein is een gewonde gevallen. "Het vuur brak maandagochtend uit rond 4.50 uur op de eerste verdieping van het gebouw. De oorzaak van de brand is wellicht een kortsluiting. Een persoon raakte lichtgewond aan de arm en werd overgebracht naar het brandwondencentrum", zegt Olivier Slosse, woordvoerder van politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. "Het appartementsgebouw met drie verdiepingen is momenteel onbewoonbaar door de waterschade. Alle ramen zijn bovendien ontploft door de hitte. De zeven bewoners van het gebouw hebben allemaal onderdak gevonden bij familie."





(VDBS)