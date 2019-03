Gewonde bij steekpartij in premetrostation Lemonnier RDK

09 maart 2019

11u48 0



In premetrostation Lemonnier in Brussel is vrijdagavond een gewonde gevallen bij een steekpartij. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk, maar rond 19.25 uur zou er een gevecht uitgebroken zijn tussen verschillende personen. Daarbij trok één van de betrokkenen een mes, waardoor één iemand gewond geraakte. De persoon werd met zijn verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Door het voorval was het premetrostation een drietal uur afgesloten.