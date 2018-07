Gewest start project rond statiegeld 19 juli 2018

02u42 0 Brussel Het Brussels gewest gaat een proefproject rond statiegeld opstarten. Dat bevestigt Brussels minister voor Leefmilieu Céline Fremault. Het invoeren van statiegeld zou wel alleen definitief worden, als ook de rest van het land mee op de kar springt.

Voor elk blikje dat een inwoner terugbrengt, krijgt die een tegoedbon van vijf cent. Die bon geldt vervolgens in een van de partnerwinkels. Op die manier wil het gewest de strijd aangaan tegen zwerfvuil. Ook andere Europese landen voerden al statiegeld in op flesjes en blikjes.





"Dit is de beste manier om zwerfvuil tegen te gaan en schaarse grondstoffen te hergebruiken met een minimaal verlies van energie", reageert Groen-fractieleider Jef Van Damme. Om stappen in deze richting te zetten zal Brussel nog dit jaar een pilootproject opstarten waarbij tegoedbonnen worden gegeven bij blikjes in sommige verkooppunten. Ook in Wallonië wordt er gedacht aan een proefproject. In Vlaanderen staat er nog niets in de startblokken.





(DCFS)