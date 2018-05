Gewest op zoek naar 500 huisartsen 09 mei 2018

02u39 0

Het Brussels Gewest moet over tien jaar op zoek naar 486 huisartsen. Dan zal 45 procent van de huidige dokters pensioengerechtigd zijn en dreigt een tekort. Het Gewest kwam tot die conclusie na een studie, die ook nog andere tendenzen aan het licht bracht. Zo wordt het beroep van huisarts steeds vrouwelijker: 71 procent van de beginnende artsen is een vrouw. Bij de oudste generatie (65-plussers) zijn die cijfers nog andersom. Daar zien we dat 79 procent van de huisartsen een man is. De studie toonde voorts nog aan dat jonge artsen vooral voor een groepspraktijk kiezen. Die bevinden zich vaak in het centrum, rond de vijfhoek en in de Europese wijk.





(DCFS)