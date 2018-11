Gewest levert vergunning voor renovatie Beursgebouw WHW

15 november 2018

17u04 0 Brussel Het Brussels gewest heeft de vergunning afgeleverd om het iconische Beursgebouw in het hartje van de hoofdstad om te vormen tot een cultureel, commercieel en toeristisch centrum. Eerder was er nog veel verzet tegen het project, en met name tegen het biermuseum dat erin zal verrijzen

De toekomst van het iconische Beursgebouw lijdt al een tijdje tot hevige discussies. De Stad Brussel wil als eigenaar de gevels, het dak en de ornamenten van het Beursgebouw restaureren en de aangrenzende archeologische site Bruxellae 1238 renoveren. Via een publiek-private samenwerking tussen de Stad en de Federatie van Belgische Brouwers, met de steun van het Brussels Gewest via het EFRO-fonds, krijgt het gebouw een tweede leven en een nieuwe invulling. Er komt een doorgangsgalerij die toegang biedt tot tentoonstellingsruimten en tot de archeologische site Bruxellae 1238, een restaurant en een brasserie met dakterras en voor een bierbeleving zal men terecht kunnen in de Belgian Beer World, dat de vroegere kantoren op de tweede en derde verdieping zal innemen. “Voor het eerst in de geschiedenis maken we van deze plek een publieke plaats, waar alle Brusselaars gewoon binnen kunnen”, verdedigden de architecten eerder het project.

Petitie

Vrijwel meteen nadat de eerste geruchten over het biermuseum bekend werden ontstond er tegenstand tegen het renovatieproject. Duizenden mensen ondertekenden een petitie van de organisatie Platforme Pentagone. Voor hen was het Beursplein sinds jaar en dag een openbare, volkse plaats waar mensen zich konden uitleven en hun gevoelens publiekelijk uiten. Het platform vreest dat dit niet langer het geval zal zijn wanneer het Beursgebouw ingepalmd wordt door een biermuseum.

Mythische plaats

Met de vergunning is de eerste horde nu gerond om het gebouw te kunnen renoveren. “Het is de bedoeling om deze mythische plaats opnieuw te laten toekomen aan de Brusselaars. Met de plannen om de Beurs van Brussel een nieuwe bestemming te geven, willen we in het hart van de stad een nieuwe galerij tot stand brengen. Die moet de Grote Markt verbinden met de Dansaertwijk. De monumentale middenbeuk van het bouwwerk zal opengesteld worden voor het grote publiek om op die manier een stedelijke continuïteit te creëren”, stelt Brusselse burgemeester Philippe Close.