Geweld van de gele hesjes blijft uit Jasmijn Van Raemdonck

22 december 2018

14u03 2 Brussel Een kleine groep gele hesjes verzamelde zaterdag in Brussel. Het geweld, waartoe in een agressieve video werd opgeroepen, bleef uit. Twee betogers werden opgepakt.

Een kleine kern gele hesjes kwam zaterdag rond 12.00 uur aan op het Meiserplein in Schaarbeek. In een agressieve video hadden de zij deze week opgeroepen om zaterdag te verzamelen in Brussel en om geweld te gebruiken tegen de ordediensten. “De tijd van de pacifistische betogingen van de gele hesjes is voorbij”, was te horen in de YouTube-video, wat het slechtste deed vermoeden voor het weekend. Toch bleef het grote geweld uit. Twee gele hesjes werden wel opgepakt door de politie. “Een van hen is gerechtelijk aangehouden voor slagen en verwondingen. Het andere gele hesje werd allen administratief aangehouden”, geeft Ilse Van de Keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, mee.

Omsingeld

De gele hesjes wilden volgens de video een ‘totale revolutie’ op de been brengen. Die revolutie kwam er zaterdag niet. Met een honderdtal trokken zij van het Meiserplein richting het centrum waar de politie hen opwachtte. Ter hoogte van de Kruidtuin raakte de groep gele hesjes, die ondertussen afgezwakt was tot een vijftigtal, ingesloten door de politie. Ook twee waterkanonnen stonden klaar maar moesten niet worden ingezet.

De gele hesjes kregen de toestemming om verder te trekken richting het Rogierplein en werden zwaar geëscorteerd door de politie. Ongeveer een uur stonden zij, omsingeld door de politie, op het plein. De hesjes werden een voor een vrijgelaten uit de cirkel op vertoon van hun identiteitskaart en nadat de politie een foto van hen had genomen. Om 15.00 uur was het Rogierplein weer leeg en vertrokken de meeste betogers naar huis. Enkele gele hesjes trokken verder richting de Kerstmarkt maar ook daar bleef het rustig. Zij werden hier en daar nog gecontroleerd door de politie, die de veiligheid op de Kerstmarkt als prioriteit behandelt.