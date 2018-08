Geweigerd met assistentiehond bij Häagen-Dazs, nu naar rechter 23 augustus 2018

02u29 0 Brussel Katherina Sokal (25) uit Jette heeft een verzoekschrift ingediend bij de Brusselse kortgedingrechter. Ze wil dat assistentiehonden toegelaten worden in ijssalon Häagen-Dazs. Begin deze maand werd haar nog de toegang geweigerd in de ijsjeszaak op het Louizaplein.

Verbolgen was rolstoelgebruikster Katherine toen ze op 1 augustus niet binnen mocht met haar assistentiehond mocht. Volgens het personeel ruifde haar hond te veel. Naast onbeleefd bleek de weigering ook manifest onwettig te zijn. Assistentiehonden moéten immers overal toegelaten worden. Toch kwam het toen niet in haar op om een klacht in te dienen. Wel postte ze haar nare ervaring op Facebook, waar haar verhaal liefst 33.500 keer gedeeld werd.





Häagen-Dazs excuseerde zich vervolgens via sociale media, maar daarmee gooiden ze nog meer olie op het vuur. "Ze beweerden dat de zaak op dat moment 'een beperkte capaciteit' had, en dat er dus geen plaats was", aldus Katherine. "Maar er was slechts één tafel bezet."





De reactie van de zaak deed Katherine alsnog een advocaat onder de arm nemen. Häagen-Dazs wordt nu gedagvaard voor de Brusselse kortgedingrechter "We hebben een stakingsvordering ingediend op basis van de anti-discriminatiewetgeving.





Schadevergoeding

Mijn cliënte moet met haar assistentiehond toegelaten worden in het ijssalon en hun houding moet onmiddellijk veranderen", aldus advocaat Marijn Van Nooten. "Om dat af te dwingen vragen we een dwangsom van 1.000 euro, en een schadevergoeding tot 1.300 euro." Katherine beklemtoont dat het haar niet om het geld gaat. "Ik wil sensibiliseren, zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren." (WHW/SRB)