Gewapende overval in Sint-Gillis Jasmijn Van Raemdonck

27 december 2018

11u56 0 Brussel Een gewapende man heeft donderdag een overval gepleegd op een ‘DI’ winkel in Sint Gillis. De verdachte is opgepakt. Dat meldt Sudpresse.

De winkel op de Waterloosesteenweg in Sint-Gillis kreeg donderdag om 09.30 uur een gewapende overvaller over de vloer. Hij sloot het personeel op en sloeg op de vlucht. De dader reed weg in een auto, die waarschijnlijk gestolen was, met een Luxemburgse nummerplaat. Twee voorbijgangers waarschuwden de politie van de zone Brussel-Zuid die de dader kon onderscheppen. Het wapen bleek echt en bovendien geladen te zijn. De man werd aangehouden voor verhoor.