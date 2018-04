Gewapende overval in Schaarbeek 26 april 2018

Een 54-jarige man heeft zaterdag een gewapende overval gepleegd in Schaarbeek. De man werd kort nadien opgepakt en ter beschikking gesteld van het Brusselse parket. De overval vond zaterdag rond 17 uur plaats op de Eugène Plaskylaan in Schaarbeek. Daar werd een buurtbewoner die thuiskwam in de rug geduwd door een man. Die duwde het slachtoffer het appartement binnen, waar hij hem bedreigde met een vuurwapen en geld eiste. Nadat hij de portefeuille van het slachtoffer had buitgemaakt, ging de overvaller er vandoor.





De zoon van de buurvrouw van het slachtoffer kon de overvaller achtervolgen terwijl de politie verwittigd werd.





De zoon kon de toegesnelde patrouille helpen om de overvaller te vinden en te klissen. Het bleek om een 54-jarige man te gaan en het vuurwapen dat hij bij had, bleek een luchtdrukpistool. De man had ook nog een schroevendraaier en een kleine hoeveelheid hasj op zak.