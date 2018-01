Gewapende overval Carrefour: daders waren 16 jaar 24 januari 2018

02u48 0

De gewapende overval op een Carrefour Express maandagavond werd gepleegd door vier minderjarigen. "Het gaat om vier 16-jarige jongens. Een van hen was al gekend bij de jeugdrechter, een ander bij de politie", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel. "Drie overvallers konden ter plaatse gearresteerd worden, een vierde werd later nog geïdentificeerd en opgepakt. Ze zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter." Het Brusselse parket is alvast van plan te vragen dat de vier jongens in een gesloten instelling zouden worden geplaatst. (VDBS)