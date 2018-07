Gevreesde fileleed blijft uit 03 juli 2018

02u45 0 Brussel De ochtendspits gisterochtend verliep opvallend normaal op de Brusselse ring. De Leopold II-tunnel is sinds zaterdag voor twee maanden gesloten en heel wat pendelaars hielden hun hart vast voor extra lange files.

Bestuurders moesten een half uur op slakkengang aanschuiven in de file op de E40 vanaf Groot-Bijgaarden. 's Avonds was het heel wat drukker op de Brusselse wegen. Zowel op de Kleine Brusselse ring tussen Simonis en Madou, als op de Leopold II-laan en de Keizer Karellaan was het aanschuiven geblazen. Op die laatste is nog maar een rijbaan vrij. Bovendien werd zowel het verkeer rond de Basiliek als het Saincteletteplein een rotonde met eenrichtingsverkeer. Heel wat auto's probeerden via binnenwegen de drukte te ontlopen.





Om de files te omzeilen, zet de brandweer extra officieren, ladder- en pompwagens in op de voorpost Cité in de Rivolistraat. De Leopold II-tunnel is nog tot eind augustus gesloten voor renovatiewerken. In september heropent de tunnel overdag weer.





(DCFS/SRB)