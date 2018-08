Gevonden lichaam toont sporen van geweld 14 augustus 2018

De man die afgelopen vrijdag dood werd aangetroffen in Evere, zou toch door tussenkomst van derden gestorven zijn. "De autop-sie op het lichaam van de man heeft verwondingen aan het licht gebracht, die door iemand anders werden toegebracht", zegt Denis Goeman van het parket. Het lichaam van de man werd vrijdag gevonden door een arbeidswerker van het reservaat 't Moeraske in Evere. Het lichaam was al in vergevorderde staat van ontbinding en het de identiteit van de man is dus nog steeds niet duidelijk. "Het lichaam lag verborgen onder een berg takken en bladeren. "De manier waarop het lichaam verstopt was, deed in eerste instantie al vermoeden dat de man niet natuurlijk gestorven was. Zijn lichaam leek opzettelijk verborgen, zodat het niet gevonden zou worden."





Het lichaam zou al ongeveer een week verborgen liggen. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld voor doodslag. Die onderzoekt de zaak en gaat op zoek naar de identiteit van de man. Van de dader of daders is momenteel nog geen spoor. (DCFS)