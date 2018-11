Gevelrenovatie justitiepaleis zal 80 miljoen kosten WHW

15 november 2018

14u17 0 Brussel De werken aan de gevels van het Justitiepaleis in Brussel moeten in 2030 afgerond zijn. Het gebouw zal dan ook verlost zijn van zijn beruchte stellingen.

In de bevoegde Kamercommissie beantwoordde minister Jan Jambon, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, een vraag van Karine Lalieux (PS) hierover. De gevelwerken zullen in meerdere fasen gebeuren. De gevels aan de kant van het Poelaertplein worden van 2018 tot 2022 aangepakt. De gevels aan de Wynantsstraat en aan de sokkel van de koepel zijn in de periode 2022-2026 aan de beurt, de gevels langs de Wolstraat in de periode 2024-2028 en die langs de Miniemenstraat tussen 2026 en 2030. De totale kost van de gevelrestauratie, inclusief studies, wordt op 80 miljoen geraamd.