Gevecht tussen homokoppel loopt fataal af Jasmijn Van Raemdonck en Freya De Coster

23 november 2018

13u01 0 Brussel Een levenloos lichaam werd donderdagnamiddag aangetroffen in een appartement in de Stalkruidlaan te Laken. De 53-jarige man werd waarschijnlijk het slachtoffer van een gevecht met zijn 21 jaar jongere vriend.

Hoewel de oorzaak van het overlijden nog niet bekend is, bevestigt het parket wel dat het om doodslag gaat. De autopsie van deze namiddag moet hier meer duidelijkheid over geven. “Waarschijnlijk is er een gevecht geweest tussen beide mannen”, aldus Gilles Dejemeppe, woordvoerder van het parket. De 32-jarige vriend van het slachtoffer werd als verdachte aangehouden en wordt nog ondervraagd. Zowel verdachte als slachtoffer zijn niet gekend bij het gerecht.